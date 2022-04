PERSONAALTREENER ANNAB NÕU: kuidas sportides õigesti toituda

“Toit, mida sa vajad oma treeningute toetamiseks on individuaalne. Ennekõike oleneb see sellest, millist treeningut sa teed, milline on treeningkoormus jne. Erinevad vajadused on inimestel, kes harrastavad kaks korda nädalas joogat ja profisportlased, kes treenivad iga päev kolm tundi,“ toob välja treener Anna Sarap.