SOOVID SAADA TREENERIKS? Neli personaaltreenerit räägivad oma teekonnast unistuste ametini

Ta ütleb, et naudib enim seda, kui kliendid märkavad oma kehas muutusi. Ja seda mitte ainult välimuses, vaid just enesetundes. „Nad mõistavad, et selle taga on suuresti treeningud. Ja see kõik on tänu neile endile, et nad selle teekonna on ette võtnud,“ julgustab ta kõiki haarama juhtohjad enda kätte. „Sära inimeste silmis, nende enesekindlam kehahoiak ja rahulolu on see, mis selle ameti juures mind eriti rõõmsaks teeb ja südame soojaks kütab!“ õhkab Piret.