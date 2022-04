Kümme head põhjust, miks proovida näojoogat 

See on uskumatu, kui palju stressi kanname õlavöötmes ning need peegelduvad omakorda kortsudena kaelal ja näol. Näojooga lisab teadlikkust nendest lihastest, samuti erinevatest viisidest, kuidas leevendada pinget. Mõni naine on näojooga abil vabanenud ka kroonilisest kaelavalust.

5. See aitab turseid eemaldada.

Kogu näo turse, eriti hommikuti, on üks levinumaid probleeme, millega naised kokku puutuvad. Kui ärkad paistes, tähendab see, et lümfiringe ei tööta korralikult ja kõik toksiinid jäävad kehasse kinni, mõjutades nii sinu välimust kui ka tervist. Seega on ülitähtis hoida lümfivool sujuv. Kõige parem viis lümf liikuma saada on teha näoharjutusi või kasutada näorullikut. Veel enam, kui sul on lõualuu piirkonnas lihased pinges, siis ka see võib lümfisõlmi blokeerida ja lümfivoolu takistada.

6. See toniseerib näo- ja kaelalihaseid.

Näojooga on trenn, mis tähendab, et see toniseerib ja pinguldab kogu nägu. Neid lihaseid treenides paraneb ka vereringe, mis stimuleerib kollageeni tootmist ja toetab noorusliku naha säilimist.

7. See vabastab stressist.

Näojooga on mõeldud ka meeli stressist vabastama ning toimima liikuva meditatsioonina. Näojooga on tegelikult üsna sarnane teiste joogastiilidega – seda harrastades toniseerid lihaseid, see soodustab vereringlust ning mõjub samal ajal ka sügava hingamise saatel mediteerimisena. Täpselt nagu joogaski, võib kuluda veidi aega, enne kui asenditest lõpuni aru saad.