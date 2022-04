Kasulik teada: uuenenud Tartu Rattaralli toob lainestardid, uue raja ja distantsi 

Mis puudutab lainestarte, siis need on loodud eelkõige ohutust silmas pidades, vähendades stardiga kaasnevat sagimist. Sel aastal on nii 128 km kui ka 60 km distantsil viis lainestarti. Pikk distants kuulub rahvusvahelisse UCI Gran Fondo World Series sarja ning seal on lainestardid ära jagatud vanusegrupi põhiselt, lisaks eliitgrupp ja tempogrupid. Pooliku distantsi lainestardid on arvestatud selle järgi, kes millise ajaga lõpetada võiks. Kõige lühemal distantsil on üks start.