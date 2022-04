Poksija Hendrik Themas: Võitlussport kasvatab vaimu! 

Hendrik Themas usub, et edukas sportlane on see, kes areneb, kes on täna parem, kui oli eile. „Ja parem kellest? Iseendast!“ rõhutab mees, kes arvab, et ühe päevaga võib palju teha, kuid aasta ja kümne aastaga veel kordi rohkem. Vaja on vaid järjepidevust.

„Peab tegema trenni, korralikult magama, toituma ja õppima. Tuleb kuulata treenerit, mõelda kaasa, õppida kolleegidelt, tippudelt ja enda kogemusest,“ sõnastab ta edu ja arengu põhialuseid. Ka väikesed võidud toovad Hendriku sõnul kaasa enesekindluse ja usu kasvu. „Iga sentimeeter, kilogramm, sekund või muu selline on võit,“ sõnab ta. Eesmärkide poole jõuab poksija hinnangul vahe-eesmärke seades ning kui tehtavat enam ei naudi, on asi lihtne: tegeled vale asjaga.

Hendriku jaoks on olnud innustavad ka taskuhäälinguid, milles räägib keegi, kes on palju saavutanud. Tema ise soovitab näiteks JRE podcaste, kus on käinud palju võitlussportlasi, näiteks GSP, Michael Bisping, Andy Galpin, Mark Sisson, Ronnie Coleman, Mike Tyson, Evander Holifield.

Ehkki taskuhäälingud on paljudele motiveerivad, usub mees, et ainult motivatsiooni peale loota ei saa. „Seda vahel on, vahel pole, aga eesmärk on alati. Rutiiniga tuleb sõbraks saada. Tippsportlasel on vaja rutiinitaluvust,“ rõhutab ta.

Laps peaks tahtma minna trenni

Henry Rohtla hakkas poksiga tegelema 2009. aastal. Poksi avastas ta täiesti juhuslikult. Henry oli terve elu mänginud jalgpalli ja tegi otsuse, et tahaks proovida individuaalsporti. Vahe on selles, et kui jalgpallis sõltub kogu tulemus tiimist ja treeneritest, siis poksis rohkem iseendast. Nii rajas ta koos sõpradega Keila noortekeskusesse poksisaali, kus huvilised hakkasid koos trenni tegema. Toona oli tema sõnul lastel küll rohkem soovi trenni minna ning erinevalt praegusest läksid lapsed ise trenni, mitte ei viidud neid autoga.

Treeneriametini jõudis Henry aastaid hiljem. Praegu on ta täiskohaga treener ja käib võistlemas. Võistlusteks ette valmistudes annab ta oma kliendid teiste usaldusväärsete treenerite kätesse ning ise keskendub igapäevaselt treenides lähenevatele võistlustele.