Uudis jooksusõpradele: jooksukell on hea abimees personaalse treeningkava koostamisel 

Kui Huawei poolt varasemalt turule tutvustatud GT-seeria nutikellad on olnud suunatud pigem laiemale sihtgrupile, siis uus kellamudel on mõeldud eelkõige spordiga tegelevatele ja aktiivse elustiiliga kasutajatele. „Uus Runner nutikell ühendab endas tunnustatud GT-kellaseeria tugevaimad küljed ja pakub uudseid funktsioone just jooksmist harrastavale kasutajale nii alg-kui edasijõudnu tasemel,“ märkis tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina. Samuti on uus mudel ühilduv ka teiste kaubamärkide seadmetega, nagu näiteks teiste seas ka rinnale kinnitatav pulsivöö.



Nutikella on võimsamaks arendatud just monitoorimissüsteemide poolest. „Jooksjale on esmatähtis oma asukoha positsioneerimise ning jooksutrajektoori salvestamise täpsus - olenemata sellest, kas liigutakse maastikul ja mägedes või staadioni mitmerajalisel jooksuringil. Seetõttu kasutataksegi kellas asukoha määramiseks viit peamist satelliitsüsteemi,“ selgitas Mishina. Tema sõnul on satellitsüsteemide signaale vastuvõtvad antennid paigaldatud uue mudeli korpuse allosa asemel hoopis selle äärtesse, et tagada info täpsem vastuvõtmine.