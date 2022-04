LIIKUMISEGA STRESSI VASTU: Tiibeti munkade harjutused mõjuvad kogu kehale 

Enesearengu teejuht Tiit Trofimov on palju näinud, et kui inimesed hakkavad endaga tegelema, võtavad nad kõigepealt ette oma vaimu. Aga tema kogemuste põhjal tuleks kõigepealt tegeleda aga kehaga. „Kui sa seda rahustad ja avad, hakkab ka meel rahunema. Ja kui meel rahuneb, teeb seda ka süda,“ selgitab ta.

Üks viis oma kehaga tegeleda on teha „Viie tiibetlase“ harjutusi. Tiit räägib, et kuulis neist enne, kui jõudis oma esimesse joogatundi. „Lugesin Robin Sharma raamatut “Mees, kes müüs maha oma Ferrari“, kus raamatu peategelane neid harjutusi tegi. Mind hakkasid need huvitama ja ma ostsin raamatu, mis rääkis neist harjutustest põhjalikumalt,“ meenutab ta.

Ta nendib, et alguses tundus talle muidugi kogu see asi ülepaisutatud müüdina, aga olles kümme aastat oma kehaga iga päev tegelenud, võib ta öelda, et need harjutused toimivad päriselt. Tegu on nimelt viiest harjutusest koosneva seeriaga, mis töötab kogu keha korralikult läbi alates lihastest kuni seedeorganiteni, paneb energiakeskustes energia liikuma, muudab inimese painduvamaks ja tugevamaks, parandab koordinatsiooni ja tõstab une kvaliteeti. Neid harjutusi teevad Tiibeti mungad igal hommikul.