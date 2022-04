UHKE TULEMUS: kooliõdede kolmepäevase liikumisväljakutse võidu tõi 76 809 sammu 

Tallinna Koolitervishoid tegi kooliperedele üleskutse tähistada südamekuud ehk aprilli sammulugemisvõistluste korraldamisega. Suurima sammusumma saanud kooliõde Aili-Maria Meer kinnitas, et võttis endale väljakutseks kolme päeva jooksul kõik vahemaad jala käia.

„Hommikul kodust kooli, pärast koju tagasi. Õhtuti käisin veel jalutamas ja nii see suur arv samme kogunes. Tahtsin teada, kas ma saan sellega hakkama,“ rääkis kooliõde Aili-Maria ja lisas, et kuna sammulugemine sattus aprilli seni kõige talvistema ilmaolude peale, oli edu pandiks sadu ja tuult trotsiv riietus.