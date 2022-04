HEA IDEE: sammulugemisvõistlused innustavad lapsi rohkem liikuma 

„Tallinnas on vahemaad pikad, mistõttu suur osa lapsi viiakse kooli ja huviringidesse autoga. Natuke rohkem kõnnivad need, kes kasutavad ühistransporti, kuid kokkuvõttes jääb just vabas õhus liikumisest vajaka,“ tõdeb SA Tallinna Koolitervishoid juhatuse esimees Kädi Lepp, et koolilapsed liiguvad igapäevaselt vähe.

Ta lisab, et väikese kehalise aktiivsusega lastel on täiskasvanueas suurem risk südame- ja veresoonkonna haigusteks. Kuid juba praegu esineb lastel rohkem ülekaalulisust kui mõnikümmend aastat tagasi, mil lapsed mängisid palju õues ja istusid vähem nutiseadme ja arvuti taga.



Sellepärast kutsuvad kooliõed üles aprillis tähistataval südamekuul rohkem õues liikuma. „Õpilastel on tihedad koolipäevad ja niisama jalutamist ajakavasse alati ei mahu. Üks võimalus rohkem samme teha on kõndida jala kooli ja pärast tagasi koju. Kui vahemaa liiga pikk, siis sättida kasvõi nii, et osa teed sõidab õpilane auto või bussiga ning edasi läheb juba jala,“ soovitab Kädi Lepp.

Innustust jagavad kindlasti sammulugemise võistlused, mida kevaditi korraldatakse paljudes töökollektiivides. Lepa sõnul on ka koolipered oodatud südamekuul võidu kõndima. „Vaja pole muud kui sammulugemise äppi telefonis või nutikella. See, kas teha ülekooliline mõõduvõtmine või korraldada see klassis, kas võistelda individuaalselt või moodustada meeskonnad, kas kõndida võidu terve kuu, nädal või üks päev, jäägu juba iga koolipere enda otsustada.“