Ära unusta õues liikudes juukseid kevadpäikese eest kaitsta 

Benu apteegi kosmeetika konsultant Marite Talbre sõnul võivad talvekuud juustele palju kahju teha. „Talvine karge välisõhk ning siseruumides õhku kuivatav keskküte muudavad juuksed hapraks ja elutuks, mistõttu kipuvad juuksekarvad kergesti murduma ja kuiv peanahk võib omakorda tekitada ebameeldiva kõõmaprobleemi.“



Juuksed vajavad kaitset nii talvise külma kui kevadpäikese eest



Mütsi kandmine on talvisel ajal juuste kaitsmiseks apteegi konsultandi hinnangul asendamatu. „Viis miinuskraadi on maksimum, mil ilma mütsita käia ja niiskete juustega ei tohi talvel kunagi õue minna,“ juhib Talbre tähelepanu ning selgitab, et karge ilmaga peanaha vereringe aeglustub ning juuksed ei saa piisavalt toitaineid, mistõttu nad nõrgenevad. „Külma mõjul võivad kahjustuda ka juuksesibulad ning seetõttu võivad juuksed hakata välja langema. Lisaks aeglustab külm juuste kasvu, juuksed lähevad tuhmimaks ja juukseotsad lõhenevad kergemini,“ selgitab Talbre. Konsultant lisab, et külm niiskus kahjustab juuste soomuskihti ja muudab juuksed kergemini katkevateks ning seetõttu on pikad ja keemiliselt töödeldud juuksed lume ja lörtsi suhtes kõige tundlikumad.



Pärast talvist külma on juuste tervisele järgmine katsumus tugev kevadine päikesekiirgus. „Ere kevadpäike kahjustab juukseid kogu nende pikkuses. Kuna värvitud juuksed on juba värvimisel kahjustada saanud, siis on päike neile iseäranis kahjustav, aga ka kergvärvidega värvitud või triibutatud juukseid tuleb päikese eest hoolikalt kaitsta,“ hoiatab Talbre ja rõhutab, et juuste päikesekaitsevahendid toimivad täpselt samasugusel põhimõttel nagu nahale mõeldud tooted, kaitstes juukseid ülemäärase kahjuliku päikesekiirguse eest. „Soovitan kevadel kasutada UV-kaitsefiltritega juuksehooldusvahendid ning juuste turgutamiseks apteegist nõu küsida, et leida sobiv niisutav ja toitev hooldusvahend: šampoon, mask, palsam, sprei või eliksiir.“



Kevadine turgutav vitamiinikuur nii seest kui väljast



Kui talvises juuksehoolduses on kosmeetika konsultandi sõnul peamine kasutada niisutavaid tooteid, siis kevadel peanaha kuivus väheneb. „Soojad ilmad stimuleerivad vereringet, mille tulemusena tekib peanahale loomulik niisutus ja paraneb juuksekasv. Seetõttu võiks kevadel valida ka normaalsetele juustele mõeldud šampooni ja palsami. Siiski üldisest soovitusest olulisem on teada, millised tooted sobivad inimesele tema peanaha seisundi järgi ning seda saame apteegis mikrokaamera abil hinnata,“ selgitab Talbre.



Talve järgset juuksehooldust soovitab ta alustada juuksuri juurest ning esmalt ära lõigata katkised ja kahused juukseotsad. „Kui on soov muuta oma juuksetooni, soovitan leida keemilistele värvidele looduslikuma alternatiivi, sest juuksevärvid ja muud keemilised juuksehooldusvahendid rikuvad peanahka,“ hoiatab apteegi konsultant.



Samuti soovitab ta aegajalt juuksehooldusvahendeid vahetada, sest juuksed muutuvad nii säravamaks ja elujõulisemaks. „Hoolega tuleks valida ka viimistlusvahendeid ning neid mitte üleliia palju kasutada, kuna viimistlusvahendid kinnituvad tugevalt juuksekarvale ja neid on raske täielikult juustest välja pesta,“ räägib Talbre ja soovitab juuste ja peanaha puhastamiseks kasutada mõned korrad koorivat või sügavpuhastavat šampooni.