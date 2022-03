HEA UUDIS: ukrainlased osalevad Tartu Maratoni üritustel tasuta 

Klubi Tartu Maratoni ürituste peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on korraldusmeeskonna ühine soov aidata Ukrainast sõja eest põgenevaid inimesi. „Leiame, et praegusel ajal on tervislik eluviis ehk aktiivne värskes õhus liigutamine üks võtmetähtsusega asju, mida enda füüsilise ja vaimse tervise jaoks teha saab. On ju teada, et keerulistel aegadel tuleb tagasi tulla põhitõdede juurde ja nendeks on piisav uni, toit ning regulaarne liikumine. Oleme MTÜ ja paraku ei ole meil võimalik teha suuri annetusi, kuid tunneme, et tahame aidata ja asi, mida me teha saame, on võimaldada ukrainlastele tasuta osalemine meie üritustel,“ selgitab Kelk.