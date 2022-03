KASULIKUD MITMEL MOEL: neli vitamiinirohket puuvilja, mis aitavad ka kaalu alandada 

Sidrun sisaldab riboflaviini, B-vitamiini, fosforit, magneesiumi ja C-vitamiini, kirjutab Geniuscook. Rasvu põletab see kollane vili aga tõhusalt, just seepärast soovitatakse iga hommikut alustada sidrunivee joomisega.

Arbuus on täiesti rasvavaba, kuid samas täidab kõhtu. Lisaks on arbuusis ohtralt A-, B- ja C-vitamiine ning lükopeeni – need ained aitavad ennetada vähktõbe ja südamehaiguseid.