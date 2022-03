NÄPUD EEMALE: neli toitu, mis nullivad trennipingutuse 

* Toored köögiviljad on oma olemuselt toitaineterikkad ja tervislikud, kuid pärast rasket trenni pole need su jaoks piisavalt toekad, kirjutab iDiva. Kui köögiviljad on su lemmikud, kasta neid vähemalt energia saamiseks ja ainevahetuse tööle ergutamiseks valgurikkasse dipikastmesse.

* Soolased snäkid tunduvad ahvatlevad, kuid need on soolarikkad ja see viib organismist kaaliumi välja. Organismi tõrgeteta toimimiseks ning treeningpingutusest taastumiseks on seda ainet aga väga tarvis.