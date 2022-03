Viis olulist põhjust, miks mehed võiksid joogat harrastada 

1. See võib parandada seksuaalelu. Kipud liiga kiiresti lõpetama? Jooga võib enneaegse seemnepurske probleemi ravida.

India teadlased võtsid luubi alla enneaegse purske murega mehed, osad neist pandi kolmeks kuuks joogat tegema ja osadele anti vastavaid ravimeid. Selgus, et kõik joogaharrastajad raporteerisid ajastuse paranemist. Ravimitarvitajatest kinnitas seda 82%.

2011. aastal väljaandes Journal of Sexual Medicine ilmunud uuringu kohaselt paraneb 12 nädalat joogat harrastanud meestel üleüldine seksuaalne funktsioneerimine: näiteks kirglikkus, rahuldustunne, sooritus, kontroll seemnepurske üle ja orgasm.

Uuringu autorite hinnangul on põhjuseks kombinatsioon erinevatest jooga kasuteguritest: see tugevdab vaagnalihaseid, parandab tuju ja vähendab ärevust.

2. See muudab tööl produktiivsemaks. Centers for Disease Control and Prevention (USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskus) korraldas uuringu, milles osales 85 000 tööinimest. Leiti, et selliseid vaimsel teadlikkusel põhinevad harrastused nagu jooga parandavad tööalast heaolu ja vähendavad selliseid produktiivsuse alaseid probleeme nagu läbipõlemine.

3. See aitab stressiga toime tulla. Jooga mõjutab stressiga toimetulekut. Leitud on, et see toimub rakutasandil: uuringute käigus on avastatud, et jooga vähendab kindlate põletikku tekitavate geenide aktiveerumist ja nood kipuvad seda tegema just stressi puhul.

4. See parandab ööund. 2013. aasta uuring näitas, et eeskätt vanematel joogaharrastajatel on vähem unehäireid ja neil kulub magamajäämiseks vähem aega. Lisaks on neil seeläbi vähem vajadust unerohtusid tarvitada. Ka on une kvaliteet joogavabade inimestega võrreldes parem.