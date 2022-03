Puust ja punaseks: millised on sealihas olulised makrotoitained treenijaile ? 

Toiteväärtus

Ka kõige tervislikuma toidu võib muuta ebatervislikumaks, kui seda näiteks rohkes õlis praadida. Seetõttu rõhutab ka Kelner, et sealiha puhul tuleks valida lihatükk, mis on väiksema rasvasisaldusega. „Näiteks seavälisfilees on 100 grammi kohta vaid 93 kcal ja 5 grammi rasvu. Kui võtta aga rasvasem tükk, siis on selle kalorsus 297 kcal ja see sisaldab 20,8 grammi rasvu,“ näitlikustab treener. Ta lisab siiski, et rasvasid ei tasu karta. „Keha vajab rasvaineid täpselt samamoodi nagu erinevaid vitamiine. Oluline on olla mõõdukas,“ sõnab ta.

Kelneri sõnul on sealiha suurepärane valkude allikas, aga ka oluline rasvade, vitamiinide ja mineraalainete pakkuja. „Sealihas sisalduvad makroelemendid (vask, mangaan, seleen, tsink, koobalt) tagavad normaalse vereloome. Muide sealiha vitamiinisisaldus on tunduvalt suurem kui veise-, lamba-, linnu- või vasikalihal,“ ütleb Kelner.

Aminohapped

Sealiha sisaldab kõiki üheksat asendamatut aminohapet, mida organism ise ei tooda ning mis on inimesele sobivas vahekorras. Kelner täpsustab, et liha koostisosadest moodustavad valgud kuni 20%, suur osa on vett (70–75%), lisaks rasvu ning olulisi vitamiine ja mineraalaineid.

„Liha on üleüldse kõige täiuslikum valguallikas ning sealiha on kasulik eelkõige just kõrge kvaliteediga valgusisalduse tõttu. Just sellepärast on sealiha eriti kasulik neile, kes võistlevad jõualadel ning tahavad oma lihasmassi kasvatada,“ ütleb treener.

Sealihas olevad vitamiinid