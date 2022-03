Elamuslik ekstreemspordinäitus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis 

Koostöös Red Bulli, Simple Sessioni ja Newayga valminud näitusel saab lähemalt tutvuda kümnete ekstreemspordialadega, alates tänavaspordialadest nagu rulasõit ja breiktants kuni vigursuusatamise ja langevarjuhüpeteni. Spordialadega tutvumiseks on välja toodud huvitavaid lugusid, loodud võimalused ise spordialasid kogeda ning loomulikult on välja pandud ka inspireerivaid esemeid, eesotsas Kelly Sildaru varustuse ja pronksmedaliga Pekingi olümpiamängudelt.



Näituse projektijuhi Kristo Kaskpeiti sõnul on näituse loomisel arvestatud, et elamusi jaguks kogu perele: „Spordimuuseumi parima praktika kohaselt on ka meie ekstreemspordinäitus selline, kus igas vanuses külastajad ei saa mitte ainult uusi teadmisi vaid ka inspireerivaid elamusi – mitme meetri kõrgusel ronimisseinal kõlkumine, breiktantsu õppimine või VR-prillides lumisest nõlvast alla kihutamine on ühteaegu lõbus nii 5- kui 50-aastasele.“



Samuti on näitus põnev neile, kel endal on juba aastatepikkune ekstreemspordi kogemus. Muuseumi juht Siim Randoja rõhutas, et tegemist on tõelise koostöö ja kogukonnaprojektiga, tänu millele on kokku saanud nii sisuliselt kui ka visuaalselt väga äge näitus. „Näituse valmistamisel olid meie headeks partneriteks Simple Session ja Red Bull ning moel või teisel on käe külge pannud ka mitmed tegevad ekstreemsportlased, mis aitab ekstreemsporti presenteerida oma täies eheduses. Väga tänulikud oleme ka oma produktsioonipartner Neway'le, kes aitas ekstreemspordimaailma meie ruumides tõeliselt ellu äratada“



Näituse avamise päevajuht Robert Linna rõõmustas samuti, et ekstreemsport on jõudnud muuseumisse. Tuntud laulja ja endise rulataja sõnul on just ekstreemsport teda väga palju kasvatanud: „See on arendanud nii julgust kui ka enesekindlust, mis on mulle väga-väga oluline.“ Näituse väljapanekuski saab näha Linna auhindu ja varustust.



Ekstreemspordinäitust saab külastada Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis (Rüütli 15) kolmapäevast pühapäevani kell 10 - 18.