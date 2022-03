Kogemus: vaimupuhkus ronimistrennis aitab akusid laadida 

See on üks võimalikest stsenaariumitest, mis teel boulderhalli mu peas keerleb. Kuid juba uksel tunneb keha eesootavast füüsilisest ja vaimsest väljakutsest saabuvat rahulolu. Ronimine on ainus spordiala, mille ajal suudan end ümbritsevast maailmast välja lülitada. Väljaastumine igapäevaelu rutiinist on vajalik. Väike soojendus ja alustan.

Julgus ennast proovile panna

Raja läbimine on nagu mõistatuse lahendamine. Vaatan, milline on etteantud ülesanne ehk kuidas on nukid paigutatud. Mõtlen, millises järjekorras võiks käsi ja jalgu liigutada ning kuidas tasakaalus püsida. Alustan. Nukkide karedus sõrmede all annab turvatunde, et suudan nendest kinni hoida. Liigun edasi. Asetan varba väikesele nukile, mis tundub libe nagu lutsukivi. Usun, et hõõrdejõud toimib minu kasuks. Ärevus tõuseb, peopesad tõmbuvad niiskeks, hingan teadlikult rahulikumalt. Tõusen jalale ja haaran käega järgmisest nukist, mille kumeral pinnal oleks vaja iminappade abi. Sõrmed ei saa korralikku haaret, proovin leida tasakaalu, sirutan käe järgmise nuki poole... ja pots! maandun matil.

Vahel tuleb raja ühte kohta jaburalt palju kordi proovida, et saavutada õige liigutus ja kehaasend. Alati ei leiagi õiget beetat, mis tippu viib. See on normaalne, pole mõtet endale liiga teha. Enamasti jääb rada siiski kripeldama ja veel õhtul enne uinumist liigun vaimusilmas seinal.

Kõige vägevamad on need hetked, kui rajal olles kõik pusletükid kokku sobivad. Vaim on valmis, ronimissussi nina haakub lutsukivil nagu konks, sõrmede haare kumeral kakukesel on ideaalne, hingamine muutub iseenesest rahulikuks ja maa külgetõmbejõudu eirava keha tasakaal liigub sujuvalt vajalikku punkti. Jess, tehtud!

Ronimise puhul mängivad lisaks lihasjõule väga suurt rolli koordinatsioon, painduvus ja vastupidavus ning vaimne valmisolek ja julgus katsetada. Mis kõige tähtsam – usk endasse. Tänu rajameistrite loovusele ja oskustele on saalis mitmekesised rajad, mille raskusaste või profiil panevad proovile ronijate erinevad võimed. Mõnel rajal hiilgavad musklimehed, teisel aga hoopis hea painduvuse või tasakaaluga graatsiad.

Kõrgusekartust alistades