Tartus oodatakse eakaid kukkumisennetuse treeninguile 

Kukkumisennetuse programm on suunatud 60aastastele ja vanematele inimestele, kel on liigeshaiguse, tasakaaluhäire või sarkopeenia tõttu kõrgenenud kukkumisrisk ning osteoporoosiga inimestele, kel on kõrge risk lihtsa kukkumise tagajärjel luumurru tekkimisele. Programmi eesmärk on vähendada eakate kukkumisriski kehalist võimekust tõstes. Programm aitab kaasa eakate teadlikkuse tõstmisele kehalise aktiivsuse vajalikkusest kehalisele võimekusele ja iseseisvalt hakkamasaamisele.

Treeningud algavad 7. märtsist ja on eakatele tasuta. Gruppi saab registreeruda iseseisvalt ja ilma saatekirjata. Treeningule saab registreeruda telefonil 510 9944 ja 7337 196 või meiliaadressil bron@dorpattervis.ee . Märksõnaks registreerumisel on „Eakate rühmatund“.

Tasub meeles pidada, et programmist ei saa osa võtta need, kes eelmisel aastal programmi juba läbisid. 2019. ja 2020. aastal programmi läbinud eakad saavad osaleda ootejärjekorra alusel pärast seda, kui on registreerunud esimest korda osalevad eakad ja grupis on kohti üle. Registreerumine kevadistesse gruppidesse on avatud kuni kohtade täitumiseni, samuti on soovijal võimalik jääda ootejärjekorda ning temaga võetakse jooksvalt ühendust, kui grupis vabaneb koht.