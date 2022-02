Hea uudis: Tartu Maratoni lastesõidud toimuvad taas ka Tähtvere spordipargis 

Kahel viimasel aastal on ühised lastesõidud lumepuuduse või koroonapiirangute tõttu ära jäänud. Sel aastal on piirangud leevenenud ja lumekatte paksus piisavalt hea, et üritus saaks toimuda. Päev enne Tartu Maratoni toimuvate lastesõitude eesmärgiks on pakkuda lastele esimest kogemust Eestimaa talvisest laulupeost – suusamaratonist.

Tartu Maratoni lasteürituste projektijuht Oliver Kivimäe toob välja, et tänavused lumeolud on olnud nii noorematele kui ka vanematele suusasõpradele erakordselt soosivad. „Tasuks kasutada võimalust ja tulla sõitma, sest head talve ei saa pidada iseenesestmõistetavaks. Viimased kaks aastat on kohapealne üritus ära jäänud ja mitmel varasemal aastal on lund vähevõitu olnud. Seega kunagi ei tea, millal üritus järgmisena toimuda saab,“ toob Kivimäe välja. 2021. aastast alates saab Tartu Maratoni lasteüritustel aga osaleda ka virtuaalsel teel.

Laste suusaüritusel osalemiseks lapsed ega saatjad COVIDi tõendit ega kiirtesti esitama ei pea, sest alates 14. veebruarist pole tõend väliüritusel osalemiseks nõutud. Küll aga paluvad korraldajad tulla kohale ainult täiesti tervena ning üritusel distantsi hoida. Lisaks antakse starte kümneminutiliste vahedega, et osalejatel oleks ka stardikoridorides ruumi.

Üritusele registreerimine on avatud Tartu Maratoni kodulehel 18. veebruarini kuni kl 17. Registreerida saab ka kohapeal enne starti, kuid registreerimisjärjekorras seismise vältimiseks on soovituslik osaleja ette registeerida. Iga laps saab omale võistluseks parima stardinumbri – number 1, mida on võimalik kätte saada kas reedel, 18. veebruaril kell 12-21 Lõunakeskuse võistluskeskuses või 19. veebruaril alates kell 10 stardipaigas. Osalemistasu on 3 eurot.