Ohhoo! Teadlased süüdistavad ülekaalus kiireid süsivesikuid 

Rühm juhtivaid teadlasi, kes avaldasid hiljuti teemakohase artikli ka ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition leiab, et eelnevalt välja toodud energiatasakaalu võrrandi peaks asendama hoopis süsivesikute-insuliini mudeliga. See tähendab, et ülesöömine ei ole mitte rasvumise põhjus, vaid hoopiski vale toitumise sümptom, mille tõttu ladestub rohkem rasva ja me sööme suuremaid koguseid kui reaalselt vajame.