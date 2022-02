Milliste vitamiinide ja mineraalaineteta põhjamaises kliimas vastu ei pea? 

Kadri sõnab, kõige ideaalsem oleks see, kui saaksime toidust kätte kõik, mida keha vajab. Kuid ka väga teadlikult toitudes ja ise toitu kasvatades tuleb arvestada kurba tõsiasja, et pinnas ei sisalda enam nii palju inimesele tarvilikke mineraalaineid kui aastakümneid tagasi. „Puuviljad ja köögiviljad on nüüd aastaringselt saadaval, kuid kas need sisaldavad ka väärtust?“ küsib ta. Paraku ei soodusta vajalike toitainete kättesaamist ka poetoidu kasvatamiseks kasutatavad taimekaitsevahendid ja väetised, mis meid paratamatult mõjutavad.