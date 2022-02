Virtuaalne jõusaal Robus aitab end vormi viia ükskõik mis ajal ja kohas 

Seni peamiselt GymBars’i kaubamärgi all treeningvarustuse tootmisele ja müügile keskendunud Robus Athletics avas veebruari alguses videotreeningute digitaalse platvormi, millega saavad liituda spordisõbrad kogu maailmast.

„Viimased aastad on muutnud paljude inimeste treeningharjumusi ja kodune treenimine saanud normaalsuseks. Kuigi maailmas on tekkinud omajagu rühmatreeningute videoplatvorme, siis puudus mugav ja tõhus viis kodus lihastoonuse tõstmiseks sarnaselt jõusaaliga. Jõusaaliinventar on ka väga kallis ning võtab palju ruumi, mida enamasti kodudes ei leidu. Mõistsime, et ehitades meie populaarse Robus GymBarsi ümber ka videotreeningute platvormi, saame kliendile pakkuda terviklikku ja kättesaadavat ökosüsteemi – nii treeningraskusi kui treenereid, kelle videotreeningute järgi tulemuslikult treenida,“ lausus Robus Athletics’i asutaja ja tegevjuht Mikk-Alvar Olle.

Robus lubab kõigil olla vormis ükskõik mis ajal ja kohas. „Koduse sportimise suurt nõudlust tõestab ka meie lühikese ajaga üles ehitatud rahvusvaheline kliendiportfell – oleme treeningvarustust müünud juba 40 riiki üle maailma ja see number pidevalt kasvab,“ lausus Robus Athletics’i asutaja ja tegevjuht Mikk-Alvar Olle.

Kliendid saavad vastavalt eelnevale treenituse tasemele ja eesmärkidele valida endale meelepärase sessiooni pidevalt täienevast videotreeningute valikust. „Kliendil on võimalus liituda meie platvormil Robuse Teekonnaga (Journey), mis koosneb kolmest treeningust nädalas: jõutreening, jõuvastupidavustreening ja mobiilsus-taastustreening. Treenija saab koos ühe treeneriga progresseeruda nädalast nädalasse ja kuust kuusse. Nii saab trennisõber olla kindel, et tema areng on optimaalne ka siis, kui varasem kokkupuude ning teadmised treenimisest ei ole suured,“ toonitas Mikk-Alvar Olle.

Kodust lahkumata on võimalik treenida paljude Eesti professionaalsete tipptreenerite käe all. Robuse treeneriteks on teiste seas personaaltreener Igor Burdin, olümpiasportlane Kalev Ermits, triatleet Sandra Luik, fitnessist Elisabeth Atamanski ja Eesti üks edukaimaid kulturiste Peep Reinart.

Robus Athleticsil on täna kliente juba 40 riigis üle maailma. Platvorm on kõigile kättesaadav ja kuutasu soodsam kui pitsa ja karastusjook. Varustust on kerge ja mugav endaga kaasas kanda, seadmata piire selle kasutusvõimalustele.