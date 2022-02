Et talisport teeks rõõmu: ära unusta nahka külma eest kaitsta 

Õlid on meie kõrval eksisteerinud juba antiikajast, seega on ainult loogiline, et meie kehale on nad parimad nahahoolduse toetajad. Sööd sisse ja määrid peale!

Kindlasti võib kõiki eelnevaid toiminguid teha, kuid tuleb luua tasakaal ehk toetada nahka lisaks. Pärast pesu või desinfitseerimist võiks kasutada õli või kehavõid, milles puudub vesi. Kindlasti tuleb tähelepanu suunata kõikidele kehaosadele. Veebaasil tooted ei ole talveperioodil head, sest pidev sise- ja välistemperatuuride kõikumine mõjub sel viisil, et vesi aurustub kiirelt ning jäädki pidevalt päeva jooksul kreemitama.

Külma veega oma duši- ja vanniprotseduuri lõpetamine on aga tõhus viis vereringluse ja üleüldise nahakonditsiooni parandamiseks.

Kuidas sobivat õli valida ja kasutada?

Kivistik selgitab, et õlid reguleerivad rasu tootmist. Õlisid reklaamitakse nende imenduvate omaduste tõttu, kuna paljud taimeõlid jäljendavad meie nahas leiduvaid looduslikke lipiide, mis omakorda aitab parandada ja reguleerida naha loomulikku niiskusbarjääri.

„Veel enam, kui sul on akne või rasune nahk, proovi näoõli. Ükskõik kui veider see ka ei tunduks, isegi mitmeid dermatolooge kinnitab, et õli aitab vähendada naha loomulikku rasu tootmist, kui on oht, et toodetakse üle. Nii ei pea keha enam seda ise tegema, kui väliselt toetad,“ toob ta välja ja lisab, et paljudel õlidel on ka põletikuvastased omadused, mis aitavad ärritunud nahka rahustada.

Kui toodetel olevad sildid nagu „orgaaniline“ ja „öko“ viitavad koostisosade kasvatamisele ja on meile juba tuttavad, siis „külmpressitud“ või „rafineerimata“ viitab õliprotsessi töötlemisele. Tavaliselt on tooretest pähklitest ja seemnetest õli ekstraheerimiseks kaks peamist viisi: kuumtöötluse teel või keemiliste lahustite abil ehk tulemus on rafineeritud õli. Mõlemad meetodid tegelikult langetavad õli kvaliteeti, vähendades looduslikke vitamiine, antioksüdante ja rasvhappeid. „Vaata seda protsessi nagu toiduvalmistamist, sest isegi kui alustad ülitervisliku köögiviljaga, väheneb selle köögivilja toiteväärtus märkimisväärselt, kui see on kuumtöödeldud,“ toob Kivistik välja võrdluse.