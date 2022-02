Eesti Terviserajad kutsuvad koole korraldama tunde terviseradadel   

Kampaania eestvedaja, sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõokese sõnul võiksid lapsed ja noored märksa rohkem õues aega veeta ja liikuda. „Nii rahvusvahelised terviseorganisatsioonid kui ka siinsed spetsialistid soovitatavalt noortel mõõdukalt liikuda vähemalt 60 minutit päevas. Mõne aasta eest läbiviidud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu järgi liigub piisavalt vaid 16% 11−15-aastastest kooliõpilastest – seda ei ole just palju,“ lisab ta. Lõoke märgib, et suur roll laste ja noorte liikumisharjumuste kujundamisel on vanematel, aga ka sõpradel, õdedel-vendadel ning koolil. „Me peaksime kõik nügima üksteist, vanusest hoolimata, julgemalt väljas liikuma. Eeskujud on noortele olulised ning sõbraga või perega koos sportimine või kasvõi jalutamine on sageli põnevam kui üksinda.“

Pea kaks kuud vältava kampaania jooksul kutsub Eesti Terviserajad koole liikumistunde läbi viima just terviseradadel. „Tavapäraste staadioni- või võimlatundide asemel kutsume koole vahelduseks terviseradadele, kus saab kas suusatada, uisutada või hoopis joosta või tempokalt jalutada. Mitmete terviseradade juures on ka välijõusaalid, kus saab jõu- ja venitusharjutusi teha. Igal juhul on värske õhk garanteeritud!“ selgitab ta.

„Nagu me teame, mõjutab liikumine ühtpidi füüsilist, teisalt aga vaimset tervist. Laste puhul on liikumine seotud ka arengu ja paremate õpitulemustega – terves kehas terve vaib! Terviserajad sobivad hästi ka teiste ainetundide läbi viiimiseks ja matkadeks, nii et ootame fotosid-videoid põnevatest tundidest-tegevustest koolidelt üle Eesti, millest parimaid lõpuks auhindadega premeerida,” lisab Lõoke.

Foto: Eesti Terviserajad

Kõik klassid või koolid on oodatud terviseradadel läbiviidud liikumistundidest laadima üles fotosid või videoid veebilehele terviserajad.ee/tervevaib. Aprillikuus valib žürii saadetud fotode ja videote seast välja kolm parimat – tänutäheks paigaldatakse nende koolide juurde õpilastele-õpetajatele kasutamiseks rattaremondipunkt. Remondipunktides on kõik vajalik ratta hoolduseks – universaalse pumbaotsikuga pump koos manomeetriga, erisugused võtmed, võtmekomplektid, kruvikeerajad ja kummiheeblid ratta korrastamiseks. Ülevaate koolilähedastest terviseradadest saab siin.