Kas talisuplus sobib ka lastele? 

„Talisupluse populaarsus on viimastel aastatel hüppeliselt tõusnud,“ tõdeb Tallinna Tööstushariduskeskuse ja EBS Gümnaasiumi kooliõde Kätlin Laas, kelle sõnul on külma vee kasulikku mõju kirjeldanud 400 aastat eKr. juba arstiteaduse rajaja Hippokrates. See veendumus on ajaproovile vastu pidanud. Ka tänapäevane meditsiin tunnistab, et kergesuplus külmas vees stimuleerib keha kohanemisprotsesse ja mõjub hästi immuunsüsteemile, vähendades ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse nakatumist. Kooliõde Kätlin Laasi selgituse kohaselt on külm vesi organismile lühiajaline füsioloogiline stress, mis valmistab immuunsüsteemi ette võitluseks infektsioonidega. “Nii ongi karastunud organism viirustele vastupidavam.“



Kooliõe sõnul on talisuplemisel palju kasulikke mõjusid. „Külmas vees viibimine parandab rasvade ja suhkru ainevahetust, seetõttu õnnestub paljudel taliujumise harrastajatel edukalt ka kehakaalu langetada. Hommikune külmas vees sulistamine ergutab, õhtune lõdvestab ning toob rahuliku une. Talisuplus mõjub hästi vaimsele tervisele, aitab võidelda depressiooniga. Samuti on leitud, et regulaarne talisuplus toob leevendust selliste tõbede puhul nagu reuma, artriit, psoriaas, astma,“ loetleb Kätlin Laas.

Tõsi, on ka seisundeid, mille puhul tervishoiutöötajad talisuplus ei soovita. „Ettevaatlikud peaksid olema rasedad, eakad, raskeid haigusi põdevad inimesed. Vastunäidustatud on talisuplus ka mädaste põletike, südamehaiguste ja neerude kroonilise puudulikkuse korral,“ juhib kooliõde Kätlin tähelepanu. Ta soovitab neil, kes oma tervises kindel pole, talisupluse osas perearstiga nõu pidada.

SA Tallinna Koolitervishoid kooliõde Kätlin Laas Foto: Arno Mikkor

Üha enam levib trend, et jääauku ronitakse koos kogu perega. „Talisuplus sobib ka lastele,“ kinnitab kooliõde. Küll aga soovitab ta pere väiksemate puhul alustada veega harjutamist järk-järgult. „Laste veega harjutamist tasuks alustada suvel. Väiksemad lapsed viia süles vette, et nad turvaliselt veega harjuks, hiljem saavad nad hakata ise vette kõndima.“ Kui vanalt talisuplusega üldse alustada, on Kätlini sõnul keeruline öelda. „Väikelapsed ei oska ise hinnata, millal on temperatuur nende jaoks liiga külm, seega tuleb olla nende karastamisel ettevaatlik. Lihtsam on suuremate lastega, kes oskavad juba ise tagasisidet anda ja oma enesetunnet jälgida.“



Soovitused ohutuks suplemiseks

Ka juba vanematele suplejatele on kooliõel mitu soovitust. „Kui keegi tahaks alustada praegu, siis ma soovitaks oodata sügiseni ja siis hakata keha järk-järgult karastama.Kõige sobivam on alustada veetemperatuuril 15 kraadi, lastes kehal järk-järgult harjuda veetemperatuuri langusega,“ soovitab ta.

Kuid ka kogenumatel jäises vees kümblejatel soovitab tervishoiutöötaja võtta kasutusele ettevaatusabinõud. „Supluskoht olgu turvaline ja seal ei tohiks vesi üle pea ulatuda. Kui eesmärk on karastamine, siis ei tasu vees olla järjest rohkem kui 2 minutit. Vette ei tohi kunagi minna üksi: närvide ja lihaste jahtumine võib halvata ka kogenud ujujaid,“ manitseb ta. Sukeldumist palub kooliõde pigem vältida, sest külmaga tekkiv refleks võib panna õhku ahmima ja nii põhjustada vee sattumise kopsudesse.