Neli head nõuannet: mida teha, et mitte sattuda kiropraktiku juurde 

Vali rahulikud spordialad. Professionaalse spordiga tegelemine kätkeb ohtu ning kui oma keha treenida piiri peal, on traumad kerged tulema. Selle ennetamiseks on väga oluline treeneri olemasolu ning see, et teda toetaksid ka teised spetsialistid, näiteks spordiarst, manuaalterapeut/ kiropraktik, massöör ja füsioterapeut.



Küll aga tuleb alati kasuks lihtne tervisesport. Paar-kolm korda nädalas füüsisega tegelemine, eriti spetsialisti käe all kindlat programmi järgides vähendab tõenäosust sattuda manuaalterapeudi ja kiropraktiku juurde. Kasuks tuleb ka 5-10 minutit võimlemist hommikuti. Tasub teada, et näiteks pallimängud kipuvad olema traumarohked, kuid suusatamine ja ujumine pigem mitte. Hästi sobivad ka erisugused jõusaali- ja rühmatreeningud treeneri juhendamisel.

Töökeskkond olgu ergonoomiline. Töökoha muudavad ergonoomiliseks näiteks ergonoomiline töölaud, -arvutihiir, sülearvutile suur lisaekraan ja klaviatuur, vajadusel küünarnukitugi, mis vähendab kaela, turja ja käe koormust ja pingestumist. Väga head vahendid on reguleeritava kõrgusega lauad. Nende taga saab osa päevast tööd teha istudes ja osa seisuasendis – nii ei koorma keha ühe sundasendiga üle. Ka tasakaalupadjad või võimlemispallid sunnivad istuma otse, ergonoomiliselt maksimaalselt õigesti. Sellel ei tohiks istuda muidugi tervet päeva, vaid vaheldumisi tuleks tööd teha ka tavatoolil ning võimalusel ka seisulaua taga.

Tee töös alati väikseid pause. See on tähtis eriti juhul, kui töö on seotud istumisega. Väikeseid pause võiks teha iga tunni tagant asendite muutmiseks - ei selja ega jalaliigeste tervisele pole kasulik ei päev läbi istumine ega seismine. Kõige parem oleks töötada päevas tund aega seistes ja tund aega istudes.