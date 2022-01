Treener Henry Rohtla: kõik algab otsusest – pane lihtsalt trennikott kokku ja mine! 

Rohtla tõdeb, et koroonaaeg oli tema jaoks kindlasti keeruline – tekkis palju ebastabiilsust nii enda treeningute kui trenni andmise näol. Küll aga õppis ta, et tuleb leida võimalusi ja lahendusi, mitte vabandusi.

Ta ei tee saladust, et muidugi on tema eluski olnud hetki, kus trenni minna ei ole motivatsiooni. Küll aga on ta kindel, et kõik algab otsusest. „Kui juba trennikoti kokku paned ja toast välja lähed, ongi juba palju lihtsam. Nii, et kott kokku ja kodust välja!“ utsitab ta.