Eesti Terviserajad alustavad koos president Kaljulaidiga üle-eestilist matkasarja  

SA Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõokese sõnul on jalutamine ja tempokam liikumine üks lihtsamaid võimalusi enda füüsilise aga ka vaimse vormi hoidmiseks. „Laupäeval Rakverest alguse saava matkasarja raames korraldame igas kuus mõnes Eestimaa paigas pikema või lühema retke, et koos president Kaljulaidiga kutsuda inimesi nädalavahetustel õues pikemalt liikuma. Laupäeval-pühapäeval, kui vaba aega on rohkem, võiks meist igaüks leida paar tundi jalutamiseks või siis tõsisemaks sportimiseks – kas üksi, sõpradega, või perega.“ Lõoke lisas, et liikumiseks ei pea tingimata kodust kaugele sõitma, vaid pigem tasub oma koduümbruses leida vaheldusrikas ja põnev rada – seda ikka selleks, et liikumine oleks võimalikult lihtne.

„Liikumine ja matkamine on kõigile jõukohane ja ei nõua erivarustust või -oskusi, nii et ega väga head põhjust, miks mitte nädalavahetusel mõned tunnid õues liikuda, ju ei ole. Eks me muidugi teame, et võimalusel on inimene ka laisapoolne ja leiab miljon head põhjust, miks mitte välja tulla. Me mõtlesime terviseradadega, et anname nüüd ühe põhjuse juurde, miks siiski ennast igal nädalavahetusel natuke aktiivsemalt liigutada - teeme seda üheskoos! Ja harjumus liikuda ja aktiivne olla on midagi, mis kas tekib või ei teki juba lapseeas, nii et kutsume kõiki kaasa koos peredega,“ ütles president Kersti Kaljulaid.