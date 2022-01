TALVEL TELKIMA? Aga palun: siin on sulle mõned ellujäämisnipid 

1) Ära higista, ära saa märjaks

„Don’t sweat, don’t get wet – ära higista, ära saa märjaks,“ meenutab Maiu polaarmatka juhendajatelt kaasa võetud tarkusetera. „Kui sa järgid neid kahte reeglit talvel matkates või väljas liikudes, ei hakka sul suure tõenäosusega külm. Nii pea, kui tunned, et hakkad higistama, tõmba tempot maha või võta riidekihte vähemaks ning juhul, kui oled mingil põhjusel saanud ikkagi märjaks, peab sul olema võimalus märjad riided kuivade vastu vahetada.“



Kuna ilma pole võimalik soojemaks teha, ongi oluline riietuda mitmekihiliselt. „Talvel matkale minnes arvavad paljud, et riideid peab olema palju ja need peavad olema väga paksud, tegelikult see nii ei ole,“ kinnitab Maiu. „Põhja-Rootsis kelgukoerte giidina 10-20 miinuskraadides ringi liikudes oli mul seljas kaks, 100% villast sooja aluspesu kihti ning nende peal kevad-sügis jope. Sooja ja paksu sulejope panin selga siis, kui jäin seisma, tegin pikema pausi või olin õhtul telgis. Sama funktsiooni täidab hästi ka soe magamiskott.“



2) Telk ei hoia sooja, vaid lume telgist väljas

Eesti talvetingimustes võib Maiu sõnul matkale minna ka kolme hooaja telgiga. „Talvetelgi eesmärgiks ei ole hoida sooja, vaid märjad elemendid ehk lumi telgist väljas. Telgi kütab soojaks hoopis sinu hingeõhk, kuid sellega kaasneb ka õhu kondenseerumine ja niiskus, mis jääb telgi seintele ning langeb lõpuks nii sinu kui sinu asjade peale,“ räägib Maiu.

Foto: Maiu Lünekund



„Sel põhjusel võiks öösel telgis magades hoida avatuna nii palju uksi ja ventilatsiooniavasid kui võimalik. Mida rohkem õhk ringi liigub, seda kiiremini läheb niiskus telgist välja. Avad hoia mõistagi lahti vaid rahuliku ilma korral, muidu puhub tuisk ja tuul lume telki sisse,“ soovitab Maiu.



Kindlasti peab talvistele tingimustele vastu pidama aga magamiskott, mis võiks olla nelja hooaja oma. „Kui sellist magamiskotti pole käepärast võtta, töötavad hästi ka kaks tavalist magamiskotti, nt üks kolme hooaja ja üks suvine magamiskott. Olen kunagi -12 kraadise ilmaga järele proovinud ja kõik töötas,“ lisab polaarmatkaja.

Foto: Nicklas Blom



3) Pakitud lumi hoiab telgi omal kohal

Telgikohta valides soovitab Maiu valida kõrgemal asuvaid punkte, kuna külm õhk vajub öösel madalatesse kohtadesse ja jääb sinna püsima, jõudes nii ka sinuni ja sinu telgini. Kui telkimiseks on koht valitud, kõnni see ala läbi ehk paki lumi kokku ning lase sel lihtsalt paarkümmend minutit olla, korja samal ajal näiteks lõkkepuid või valmista ette õhtusöök.



„Lastes kokkupakitud lumel seista, muutub see kõvaks ning siis kannatab selle peal kõndida ilma põlvini lumme vajumata,“ selgitab Maiu. „Hea, kui sul on kaasas veidi laiemad lumevaiad, sama hästi töötavad ka oksad või matkakepid. Vaiu pole mõtet lume sisse suruda, need ei jää niikuinii kinni, selle asemel tee lume sisse väike süvend, pane vaiad läbi telgi aasa ja külili süvendi sisse, aja lumi sinna peale ning tammu jälle jalgadega tugevamalt kinni, nii püsib telk kindlalt omal kohal.“



4) Isoleeri end maapinnast

Magamiskotis ja telgis sooja hoidmiseks on Maiu sõnul oluline järgida kahte lihtsat reeglit. „Esimene ja kõige olulisem on end isoleerida külmast maapinnast. Selleks tuleb enda ja maapinna vahele tekitada võimalikult paks kiht,“ räägib Maiu. Esimese kihina kasutab ta tavalist lebomatti, mis võiks olla võimalikult paks, või siis kahte matti, sinna peale laotab ta sooja parka, lumepüksid ning kõige peale läheb magamiskott.

„Kõik suleasjad klopin ma eelnevalt kohevaks, kuna magamiskotti ei tee soojaks suled, vaid õhk, mis sulgede vahele jääb,“ selgitab Maiu. „Õhukese kihina viskan peale ka vihmajope või fliisi, seda eriti väljapääsu poole jääva õla peale, mis kipub kõige rohkem telgis külmetama. Olin polaarmatkal üks vähestest, kes end soojade riietega üle ei kuhjanud, vaid need enda alla paigutas ja erinevalt teistest mul külm ei hakanud.“



5) Sina soojendad magamiskotti, mitte vastupidi

Ka kõige soojem, -30 kraadisesse pakasesse mõeldud magamiskott ei hoia sooja, kui sinna sisse külmana minna, ütleb Maiu. „Sinu magamiskott püüab kinni sinu keha toodetud sooja õhu ehk sina oled ahi, mitte magamiskott ja seetõttu tuleb keha enne magamiskotti pugemist alati soojaks teha,“ rõhutab ta.

Foto: Nicklas Blom