Treener soovitab: haara kinni lumise talve võimalustest talispordi harrastamiseks 

„Kui möödunud aasta alguses jäi Covid-19 viirusepuhangu ja piirangute tõttu tavapärane suurem treeninglaine ära, siis sel aastal on juba näha, et inimesed on spordiklubides tagasi ja end tõsiselt käsile võtnud,“ kommenteerib Janar. Samas paneb treener üle pika aja treeningutega alustajatele südamele, et sportimisega tuleb alustada mõistlikus tempos ning kasvatada seda järk-järgult.

Varakult saabunud lumi ja talv

Eesti suurima müügiplatvormi Kaup24 veebistatistika andmetel pani varakult saabunud lumi ja talv eestlasi rohkelt talispordivahendeid soetama. „Murdmaasuusatamise populaarsus mäesuusatamise alternatiivina kasvas eelmisel aastal tohutult: piirangute valguses pakkus see head võimalust vabas õhus lumist ilma nautida,“ räägib Kaup24 sporditoodete kategooriajuht Regina Malinovska ja lisab, et 2020. aastaga võrreldes kasvas talispordi varustuse müük lausa 300%.

OMAklubi ja MyFitnessi personaaltreener Janar Sääsk Foto: Erakogu

Janar kommenteerib, et suusatamine on väga hea vastupidavusala, mida talvel harrastada. „Kuigi suusatamise harrastamiseks on vajalik varustus ja teadmised tehnikast, saab viimase asjatundjaga treenides paari treeninguga selgeks. See sobib igas vanuses inimestele, ei koorma väga liigeseid ja ka vigastuste oht on pigem madal,“ räägib treener ja lisab, et mõnus kogu keha treening ja hea tuju saab suusatamisega garanteeritud.

Uuel aastal uute hobidega

Seda, et uus aasta innustab liikuma, on märganud nii kaupmehed kui treenerid. „On palju neid inimesi, kes jaanuaris suure õhinaga endale kõikvõimalikud spordivahendid ja liikmepaketid soetavad, kuid lootustandvale algusele järgneb sageli tüdimus, ülekoormus ning treeningute kiire lõpp,“ lausub ta.