ÄRA PANE TERVIST PROOVILE: jälgi verenäitajaid ja treeni targalt 

Dr Raave-Sepp nõustab harrastus- ja võistlussportlasi nende testitulemuste osas. Analüüsid aitavad tema sõnul hinnata organismi tervislikku seisundit, füüsilise koormuse mõju organismile ning sedagi, kas taastumise ning koormuse vahekord on tasakaalus. Mitmete näitajate puhul võib kulgeda normist kõrvalekalle ilma sümptomiteta ehk häda endast märku ei anna. „Üha sagedamini on laborisse saabuvate, peamiselt kestvusalade sportlaste vereproovidest näha madalat hemoglobiini ja rauavaru ning lihaste ülekoormusele ja ebapiisavale taastumisele viitavaid näitajaid,“ tõdeb dr Raave-Sepp. Analüüsitulemused võimaldavad oma treeningplaani ja toitumist korrigeerida ning seeläbi terviseporbleeme ennetada.

Milliseks treeninguks on keha üldse valmis?

Sage uusaastalubadus on „võtta ennast kätte“ ning alustada tervisliku toitumise ja trenniga. Vereproov annab ülevaate treeningutele eelnevast seisundist ja võimaldab hinnata, kas ja milliseks koormuseks on keha üldse valmis. Kui võtta appi ka treener ning toitumisnõustaja, on andmed abiks neilegi.

Treeningute kulgedes samu vereanalüüse korrates ja esialgsete tulemustega võrreldes, saab hinnata füüsilise koormuse mõju organismile ja vajadusel korrigeerida treeninguid, toitumist ning lisaainete nagu vitamiinid ja mineraalained, tarvitamist. Ülevaade terviseseisundist aitab seada realistlikke eesmärke, nõnda ei tehta endale liiga ega anta enne soovitud tulemusi kergekäeliselt alla. Oluline on laduda põhja tempos, mis tagab arengu ning saavutada vorm nii, et keha püsib terve ja jätkub motivatsiooni tervisliku elustiiliga jätkata.

Kas treening- ja puhkeaeg on tasakaalus?

Tervisesportlasele, kes treenib hea enesetunde, kaalu normis hoidmise või langetamise eesmärgil, on vereanalüüsid abiks sobiva koormuse hindamisel ning liigsete pingutuste, mis võivad kaasa tuua tõsiseid tervisekahjustusi, vältimiseks. Juba alustanud trennitegija saab selge teadmise, kas seatud eesmärkide saavutamiseks ja lihaste taastumiseks on vajalik treening- ja puhkeaeg tasakaalus või esineb risk ülekoormuseks ja sellega sageli kaasnevaks lihaskahjustuseks. Samuti saab teada, kas on tagatud piisav hapnikuga varustamise võimekus ning kas peamiste toitainete nagu valkude, rasvade ja süsivesikute ainevahetus on paigas. Samuti sedagi, milline on vedeliku tasakaal, et tagada rakkude normaalne töö.

Väga oluline on oma organismi hetkeseisundit hinnata enne kestvusalade võistlusi. Mitte ainult selleks, et oma vormi osata ajastada. Oluline on vältida tervist ja elu ohustavaid komplikatsioone võistluse ajal ning pärast. Ka sel suvel toimub Eestis mitmeid triatlone, mis panevad osalejad korralikult proovile. Milline on võistleja organismi valmisolek pingutuseks?