Vaata, millised spordihooned on maakondade parimad 

Lääne-Virumaa

Lääne-Virumaa Spordiliit esitab multifunktsionaalse spordikeskuse konkursile Kadrina Spordikeskuse. 13 erinevat spordiala ja mitmed spordipaigad pakuvad võimalust harrasta spordialasid kõigil soovijail. Viimasel paaril aastal on Kadrina Spordikeskus teinud läbi suure arengu. Koostöös kohaliku omavalitsusega on panustatud sportimistingimuste arendusse jõudsalt. Moodsad ja ajakohased tingimused pakuvad sportimisrõõmu kõigile. Keskuse jõusaalid on oma varustatusega jõudnud sinnamaale, et ka kõige nõudlikum spordisõber saab oma asjad tehtud. Tänu sellele on suurepärased võimalused valla elanikel ja noortel oma vormi realiseerida ja võistlustel hästi esineda.

Põlvamaa



Põlva maakond esitab EOK poolt tunnustatavaks spordirajatiseks Räpina Spordikompleks. Räpina Spordikeskuse kompleksi kuuluvad Räpina Skatepark, Räpina staadion, Räpina Ühisgümnaasiumi võimlad. Kõikide nimetatud rajatiste sportlikuks teeninduseks on avalik WIFI, 4 duširuumi (16 dušikohta), 1 saun, 20 parkimiskohta, õppeklass. Räpina staadion sisaldab kergejõustiku – ja jalgpallistaadionit, korvpalliplatsi, multifunktsionaalset palliväljakut (tennis, käsipall), jõulinnakut. Staadionil eraldi staadionimaja 2 riietusruumi, 2 duširuumi (6 dušikohta), 3 tualeti ja ruumiga kohtunikele-treeneritele. Räpina Skateparkis saab tegeleda ekstreemspordiga. Räpina Ühisgümnaasiumi võimla on mõõtmetega 41x17m (korvpalli-, võrkpalli-, sulgpalli-, indiaca-, tenniseväljakud, lauatenniselauad). Räpina ÜG 4. korruse võimla on pallimängujoontega võimla: võimalus mängiga erinevaid pallimänge (sulgpall, korvpall, võrkpall, lauatennis), viia läbi aeroobika ja rühmatreeninguid.



Pärnumaa



Pärnumaa funktsionaalne spordihoone on Lihula Spordihoone. 2020. aastal valmis Lääneranna valla uhkeim pallimängusaal (24*35m, 846m2), mis teenindab hommikusel ajal Lihula Gümnaasiumi ja Lääneranna spordikooli noori. Õhtustel aegadel ja nädalavahetustel (E-R 16:00- 22:00; L-P 12:00-16:00) on avatud klientidele. Spordihoones on jõusaal ja joogasaal, kus saab võimelda, joogatada, poksida ja kangoojumpida, joogasaalis saab läbi viia ka koosolekuid ja koolitusi. Spordisaalis on kokku maha joonistatud kolme korvpalli ja võrkpalli väljaku jooned. Lisaks toimuvad spordisaalis igapäevaselt saalihoki, jalgpalli, kangoojumpi, kergejõustiku, võrkpalli ja lauatennise treeningud. Pallimängusaalis on läbiviidud tänaseks Eesti meistrivõistlused kreeka-rooma, naiste ja meeste vabamaadluses ning sumomaadluses. On potentsiaali ja valmidus käsipalli ja sulgpalli mängimiseks.

Raplamaa

Raplamaa funktsionaalne spordihoone on Rapla Sadolin Spordihoone. Pallimängusaal korvpallile, võrkpallile, saalijalgpallile, tennisele, sulgpallile; sisekergejõustiku jooksurada, kaugushüppekoht; jõusaal, lauatennise saal, squashi saal, õhkrelvade siselasketiir, aeroobikasaal; rannavõrkpalli väljakud, välikorvpalliväljak, välijõusaal, Vesiroosi terviserada-jooksurada-suusarada-rattarada, discgolfi rada, kooli staadion, väliujumiskoht, discgolfi rada; talvel hokiplats, uisurada.