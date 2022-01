LOE | Käsiraamat talisuplejaile - uuri, millest alustada! 

Seetõttu on Susanna Søberg teemakohase teose „Hüppa sisse! Talisuplus – põhjamaine tee tervema ja õnnelikuma elu juurde“ ilmumine igati tervitatav. Mis eriti tore, raamat pole mõeldud pelgalt algajatele õpikuks, vaid annab ülevaate ka talisupluse mõjust tervisele ja seda ennekõike teaduspõhiselt. Palju muu kõrval saab teada, et talisuplus pole mingi uuema aja väljamõeldis – umbes 4. sajandil eKr elanud Hippokrates väitis juba, et veeravi vähendab vägivalda. 18. sajandil vandus aga Thomas Jefferson, et 60 aastat igal hommikul külma veega tehtud jalavann on aidanud olla terve. Sestap polegi muud, kui raamatust konkreetsed nõuanded kõrva taha panna ja esimene varvas külma vette torgata. Just nii kõik algabki!