Tugev põhi ning vaimu treenimine käivad tai poksiga lahutamatult kaasas 

Treenerina usub Astrid, et inimesed on erinevad ja vajavad erinevat lähenemist, seega ta toitumisplaane ei koosta ja jõusaali ei määra, vaid suunab õpilasi tegema tervislikumaid valikuid toitumises.

Trenni juures, eriti tai poksis, on kõige olulisem baastehnikaid korrata. Astridi sõnul ei ole kõik trennid alati samasugused, seega üksluiseks see ei muutu. „Igal trennil on oma ülesanne. Mõni päev keskendume tehnikale, teisel töötame rohkem poksikoti või lapadega, kolmandal annan treenijatele vabad käed ning nad saavad end sparringus proovile panna,“ räägib ta.