UUE AASTA LUBADUSED: kolm tervislikku eesmärki, mille poole aastaringselt püüelda 

Uusaastalubaduste andmine on suurepärane idee, kuid sageli on püstitatud eesmärgid liiga keerulised või raskesti mõõdetavad ning seetõttu kipumegi aja möödudes nendest lubadustest loobuma. „On kolm eesmärki, mille poole saame julgesti aastaringselt püüelda ning mille jälgimisele aitavad kaasa meie igapäevased nutividinad: nendeks on uni, sammud ja pulss, mis tunduvad esialgu lihtsad, kuid omavad meie igapäevaelus tegelikult suurt rolli,“ selgitab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina ning jagab kolm nippi, mis aitavad tagada tervislikuma eluviisi kogu aastaks. Kui palju peaksime aastas magama? Tervisliku eluviisi üks peamisi tunnuseid on kvaliteetne uni ning teadlaste sõnul peaksid täiskasvanud inimesed magama ööpäevas vähemalt seitse tundi. Une soovituslikku kestust tuleks jälgida iga päev, sest ebapiisaval unel võivad olla tõsised tagajärjed nagu mälu ja keskendumisvõime halvenemine ning meeleolu kõikumine. Kõigil, kes on otsustanud liikuda tervislikuma eluviisi suunas, tasub meeles pidada une soovituslikku kestust ja õiget unerežiimi. Arvuliselt peaks tervislike eluviisidega inimene magama aasta jooksul kokku vähemalt 2 555 tundi. Kui ühe öö jooksul pole õnnestunud magada soovitatud arv tunde, tuleks leida eraldi aeg, et välja puhata. „Nutikad tehnoloogiad aitavad samuti uusaastalubadusi täita ja und jälgida ning toovad välja unekvaliteedi kõige olulisemad näitajad: une kestvuse, erinevad unefaasid ja une sügavuse. Ja mis kõige tähtsam, nutiseade teeb seda kõike und häirimata ning annab hommikul ärgates unekvaliteedile täpse hinnangu,“ selgitab Mishina Huawei nutikella Watch GT 3 näitel, kuidas tehnoloogia toetab kasutajat une-eesmärkide jälgimisel. Mitu sammu peaksime aastas tegema? Kõndimine on üks tõhusamaid treeningu vorme, mis aitab parandada füüsilist seisundit, sest tugevdab lihaseid, aitab säilitada vaimset tervist ja on lihtsasti teostatav. Igal täiskasvanul on soovitatav kõndida vähemalt 10 000 sammu päevas, mis distantsi teisendatuna vastab ligikaudu kaheksale kilomeetrile.





Tervet aastat vaadates tundub see number tõesti suur – kokku lausa 3,6 miljonit sammu ehk umbes 2920 kilomeetrit. Seetõttu tasub neil, kes soovivad olla liikuvamad, jälgida soovitatud sammude arvu juba praegu või vajadusel leida muu füüsiline tegevus, mis aitaks kaasa tervislikumale eluviisile.



Soovitatud sammude järgimine võib olla keeruline, eriti nendel, kes kurdavad ajanappuse üle. Päevase sammude arvu suurendamiseks on aga mitmeid võimalusi: vali lifti asemel trepp, kasuta lõunapausi mitte ainult einestamiseks, vaid ka lühikeseks jalutuskäiguks ning kohvikusse mineku asemel kutsu sugulased parki jalutama.



„Aktiivse eluviisi hoidmisel on suureks abiks nutikell, mis loeb täpselt samme ja jälgib liikumise edenemist. Kui 3,6 miljonit sammu aastas tundub kättesaamatu, tasub see eesmärk teha osadeks: näiteks seada eesmärgiks teha 10 000 sammu päevas ja püüelda siis selle poole,“ tuletab Mishina meelde seadmete võimalusi sammude arvu jälgimiseks.



Kuidas jälgida aastaringselt oma stressitaset?



Tervislikuma eluviisi poole liikudes on tarvis pöörata tähelepanu ka oma stressitasemele. Kui keha satub pingelisse olukorda, eralduvad vereringesse stressihormoonid, mille tulemusel hakkab süda kiiremini lööma ja veresooned ahenevad. Enamik stressist põhjustatud mõjudest on lühiajalised, kuid korduvad ägeda stressi episoodid võivad anda märku mitmetest tõsistest südameprobleemidest.



On leitud, et rahuolekus on inimese normaalne pulss vahemikus 60–100 lööki minutis, seega võib sagedane pulsitõus olla seotud stressirohkete olukordadega.



„Ka siin on üks mugavamaid ja end enim tõestanud tööriistu pulsi jälgimiseks randmel kantav nutikell. Selle sisse on integreeritud ka pulsiandur, mis annab infot ebaregulaarse pulsisageduse kohta reaalajas. Lisaks hoolitseb nutikell ka südame löögisageduse normaalse taastamise jälgimise eest ning annab nõu, kuidas kogetud stressi maandada,” selgitab tehnoloogiaekspert Mishina tänapäeva nutikelladesse integreeritud pulsimõõtjate funktsioone.



Seega - kui soovid alustada uut aastat lubaduste andmisega, siis sea endale eesmärgid, mida on väikeste osadena lihtne saavutada ning kerge mõõta. Aasta kokkuvõttes võivad need mõjutada oluliselt nii sinu tervist kui enesetunnet.