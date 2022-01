Millised on parimad jõulukingid naissõpradele? 

Kuigi on sadu eelistusi, mida ei saa ühte artiklisse mahutada, on meil mitmed kindlad nõuanded, mis aitavad valida oma naissõpradele nendeks pühadeks sobiva kingituse. Võib-olla on ahvatlev osta esimene kummaline gizmo, mis tundub omapärane ja huvitav, kuid selle asemel soovitame seda vältida ja jääda kindlama kingituse juurde – rõivad ja aksessuaarid. Need mitte ainult ei tee kingisaajat väga õnnelikuks, vaid toovad kindlasti naeratuse ka teie näole iga kord, kui näete kingisaajat neid kandmas. Niisiis, vaatame mõnda valikut.

Talvehooajal, kui külmakraadid hakkavad kohale jõudma, pole miski nii oluline kui hea ja kauni väljanägemisega müts. Valikus on palju erinevaid stiile – olgu selleks siis soe lame müts või lihtne, kuid stiilne nokamüts –, mis kõik oleksid suurepärane kingitus teie naissõpradele. Olenemata sellest, kas valite unisex variandi või mitte, saate CityMoodis vaid hiireklõpsuga sirvida sadu kujundusi ja valida need, mis teie sõpradele kõige rohkem meeldivad. Kui see ei tundu piisav, kaaluge kingitud mütsi täiendamist sellega hästi sobivate aksessuaaridega, nagu labakindad, kindad või stiilne sall. Sobitage erinevaid värve ja veenduge, et need kõik oleksid samas stiilis – see on täiesti teie otsustada! Valige CityMoodi abiga oma sõpradele selle hooaja parim kingitus - nokamütsid CityMood.ee veebilehel on selleks parim viis.

Teine suurepärane kingitus oma naissõbrale on kaunilt elegantne talvemantel. See on uskumatult mitmekülgne rõivaese, mida saate kanda peaaegu kõigega, peaaegu kõikjal ja alati. See mitte ainult ei näe hea välja, vaid hoiab teid ka soojas. Valige CityMoodi laiast talvemantlite valikust endale sobiv!