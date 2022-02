Trennile vaatamata kogunevad lisakilod - miks ometi? 

Spordiklubi Fitlife toob välja mõned olulised punktid, mida kindlasti peaksid teadma!

Ehk alustad sa liiga järsku?

Kõige tavalisem viga on soov teha kõike ühekorraga: treenida viis korda nädalas kõige raskemate trennidega, kõige suuremate raksustega, süüa väga tervislikult loobudes kõigest, millel tundub vähegi ebatervislik maine olema. Ning pärast seda on soov näha tulemusi juba pärast kolme päeva. Nii tekib kehas stress. Stressi mõjul hakkab keha koguma vedelikku, mille tõttu tunneme end paistes olevat ning võtame kaalus juurde. Paljud jäävad liiga suurest treeningkoormusest haigeks ning seejärel ei saa pikalt üldse treenida. Selle asemel alusta treeningute päevaplaani lisamisega rahulikult ning treeni alguses pigem vähem. Sea omale realistlik plaan, mida oled suuteline täitma ja ära proovi kõike ühekorraga saavutada. Ka toitumisel ei pea üldsegi kõigest loobuma. Mis on õige? Millal võib süüa? Kui palju? Kõige lihtsam on konsulteerida treeneriga, pole mõtet niisama tulemusteta paigal tammuda.

Ehk on su toitumine sassis?

Kui sa pole söönud, siis sa ei suuda nii aktiivselt kõike kaasa teha nagu jaksaksid piisava energia korral. Toit on keha kütus, mis on vajalik, et keha saaks toimida, mitte ebavajalik ja kahjulik nagu paljudele tundub. Kuid kui päeva jooksul piisavalt ei söö, võib see viia lõpuks õhtuse ülesöömiseni, mis on palju ebatervislikum. Kehal pole rütmi ning see ei mõju hästi. Selle asemel, et süüa ainult mõned korrad päevas, katsu süüa korralikult viis korda päevas nii, et see sobib sinu päevase rütmiga: hommiku-, lõuna-, õhtusöök ja kaks vahepala. Jälgi söömise regulaarsust ning ära jäta toidukordi vahele. Nii püsib veresuhkru tase päeva jooksul stabiilsem, mis omakorda tasakaalustab erinevad hormoonid, ka unehormooni melatoniin taseme.

Kui teed liiga range plaani, juhtub kergesti see, et hakkad üsna sageli ka lohutust otsima magusast või ebakvaliteetest toitudest. Oled ju kõigest pidanud loobuma ja tunned end nii tublina, et võiksid endale ühe hamburgeri või šokolaaditahvli ikka lubada. Ja nii tarbid sa märksa rohkem, kui oleksid söönud normaalselt toitudes ja treenides.

Väldi ka magusaid jooke. Trenni ajal spordijookide ja pärast trenni veel valgujookide tarbimine ei aita kaasa parema vormi saavutamisel ega trenni efektiivsemal toimimisel. Kui sa parasjagu just ei võistle, siis pole sul neid vaja. Sest muidu, peale trenni koju jõudes on nende jookide kaudu tarbitud rohkem kaloreid, kui lõppenud treeninguga on üldse kulutatud. Kaloririkaste jookide tarbimisega tasub olla ettevaatlik. Kõige parem oleks nende asemel juua vett.