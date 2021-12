Eesti meistriteks jõutõstmises said Kristo Krõlov ja Karmen Kaljula 

Väga huvitav vastasseis oli kuni 120-kiloste meeste kategoorias, kus tasavägiselt võitlesid Siim Salin ja Argo Erit. Mõlemad võistlesid spetsiaalse tugivarustuseta. Enne jõutõmmet oli Siim Salin 20 kiloga ees, kuid Argo Erit on väga tugev just jõutõmbes. Eelviimase jõutõmbekatse ajal sai Siim vigastuse ja pidi kahjuks kolmandast katsest loobuma, Argo fikseeris aga 340 kilo ja läks sellega juhtima. See oli väga emotsionaalne katse ja pealtvaatajad elasid kaasa.

„200 kilo piiri ületas jõutõmbes ka noorteklassis võistlev Marelin Jüriado. Eesti naiste tase on viimasel ajal läinud ikka väga kõrgeks, isegi noorte seas!“ tunnustas Andrusenko.

Jüriado tuli meistriks kuni 84-kiloste naiste seas. Meistriteks said veel Amanda Margaret Treier (-52 kg), Liisa Peri (-63 kg) ja Elize Romanova (+84 kg). Teistes absoluutkategooriates võitsid Mikomägi (noored), Elisabeth Suits (juuniorid) ja Maarja Öpik (40-49-aastased).

Võistkondlikult olid parimad meeste arvestuses TÜ ASK (Krõlov, Ruut, Lehtoja, Tanel Saimre), naiste arvestuses Sparta (Kaljula, Mäepea, Peri), noorte arvestuses TÜ ASK (Mikomägi, Lehtoja, Lepik) ja juunioride arvestuses samuti TÜ ASK (Ruut, Saimre, Suits).