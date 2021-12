Uudne treeningstiil aitab naistel pärast sünnitust taas vormi saada  

PowerPlate on vibreeriv platvorm, mille peal tehakse erinevaid kehalisi harjutusi. „Seade liigub 25–50 korda sekundis, aktiveerides kogu keha lihased, mis peavad töötama, et keha stabiilselt hoida. Samu harjutusi saab teha ka maapinnal, kuid vibreerival platvormil on need efektiivsemad, kuna haaravad rohkem süvalihaseid – seetõttu piisab korralikuks pingutuseks vaid 30-minutilisest treeningust,“ rääkis treener Triinu Spriit.

Treeneri sõnul sobib PowerPlate treening kõigile, kuid eelkõige soovitab ta seda sünnitanud naistele, kes soovivad taastada või parandada oma kehatüve- ja vaagnapõhjalihaste funktsiooni ning vastupidavust. „Vibratsioontreening aitab aktiveerida kehatüvelihaseid ja kiirendada seeläbi sünnitusest taastumist. See on äärmiselt vajalik näiteks neile naistele, kellel on pärast sünnitust tekkinud kõhu sirglihase lahknemine ehk diastaas,“ kommenteeris Spriit.

Diastaasi esineb ligi 60 protsendil sünnitanud naistest. Kõhu sirglihase lahknemise riskiteguriteks on ülekaalulisus, mitmed rasedused, loote suur kasv, nõrgad kõhu- ja vaagnapõhjalihased, samuti mitmike sünnitamine. „Diastaas ei kao üldiselt iseenesest, vaid vajab teadlikku tegelemist. Enim kasutusel olev meetod selle ravimisel on kõhulihaste treenimine ning aktiveerimine igapäevategevustes. Seetõttu ongi PowerPlate’i treening diastaasiga naistele kasulik, kuna keskendub just kõhu- ja vaagnapõhjalihaste tugevdamisele ja vaagnapiirkonna stabiilsuse taastamisele,“ selgitas Spriit.

Üldjuhul võib treeningutega alustada juba kuus nädalat pärast sünnitust. „Enne treeningutega alustamist tuleks ära käia sünnitusjärgses naistearsti kontrollis. Lisaks võiks külastada ka naiste füsioterapeuti, kes hindab hetkeolukorda ja annab soovitusi sobiva kehalise koormuse kohta,“ rääkis Spriit. Tema sõnul sobib PowerPlate’i personaaltreening hästi kokku ka füsioterapeudi poolt määratud koduste harjutustega, mida kombineerides on taastumisperioodil lihtsam motivatsiooni hoida ja soovitud tulemusi saavutada.

Lisaks hiljuti sünnitanud naistele on vaagnapõhjalihaste tugevdamine hädavajalik neile, kel esineb uriinilekkeid või vaagnapõhja organite allavajet. „Tegelikult sobib treening ka kõigile teistele, kelle sooviks on kaalu langetada ja vormi parandada. Enne PowerPlate’i treeningu alustamist on oluline, et naisel oleks hea kehataju ja lihastunnetus, mille ta on saavutanud tavapäraste füsioterapeutiliste harjutustega – nii ei tee ta endale treeninguga liiga. Iga naine taastub pärast sünnitust erineva kiirusega ja nii tekib ka kehatunnetus erineval ajahetkel, kuid enamasti on see saavutatav 6–8 nädalaga,“ rääkis treener.