KASULIK HARJUTUS: puhasta keha hingamise abil  

Selline puhastus on võimalik vere kaudu, mis kannab energiat eeterlikku kehasse, sisesekretsiooninäärmetesse, närvisüsteemi, andes sinna elujõudu. Ta lisab, et puhastusprotsess toimub koos hingamisega läbi kogu keha alates füüsiliselt tasandilt, siis järgneb emotsionaalne tasand ja liigub edasi mentaalselt tasandilt mööda keha keskkanalit jalalabadesse ning sealt välja jalataldade all asuvatest energiakeskustest.