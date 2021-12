HEA TEADA | Liigesed tahavad tähelepanu 

Foto: Pexels

Liigesevaevused ei kimbuta ainult eakaid ja tegelikult on liigestega üsna sageli probleeme ka palju noorematel. Tavaliselt on need põhjustatud liikumise või tööga seotud ülekoormusest. Enamjaolt koormuse vähendades, liikumise tehnikat parandades või treeningute sagedust muutes vaevused kaovad.