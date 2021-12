LOE | inspireeriv kalender uueks aastaks 

„Kõik on võimalik“

Aeg-ajalt on lihtsalt tarvis iseendale midagi head öelda. Iseenda, oma tegemiste või eesootava kohta. Sageli ei tule see aga meelde või ei torka head mõtet pähe. Selliste olukordade vältimiseks sea lauanurgale Merike Küti välja antud sõnumikalender „Kõik on võimalik!“. Siit leiad ühe toetava ja inspireeriva sõnumi uue aasta igaks päevaks.