GALERII | Tallinnas avati Eesti ainus täismõõtmetes kunstkülmetusega kiiruisustaadion 

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul puudutab liikumine kõiki eestimaalasi, kuid kõige tähtsam grupp on koolinoored. „Kui koolieas tekib harjumus tervise nimel spordiga tegeleda, siis seda harjumust järgitakse terve elu. Soovin, et te naudiksite nendel uiskudel sõitmist. Mida kiiremini nad läbi kuluvad, seda paremini nad eesmärki täidavad!“

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev hindab EOK projekti „EOK tuleb kooli“ väga vajalikuks. „On hea meel, et Eesti spordi katusorganisatsioon panustab lisaks Eesti tippspordi arendamisele ka spordi järelkasvu ja liikumisharrastuse edendamisse. Mitmed spordialad, teiste seas uisutamine, eeldavad spetsiifilise spordivarustuse olemasolu. Projekt „EOK tuleb kooli“ on tõhusaks abiks, et muuta uisutamisega tutvumine ja sellega tegelemine paljude Eesti ja ka Tallinna koolinoorte jaoks kättesaadavamaks ja loodan, et pikemas perspektiivis on sellel positiivne mõju ka Eesti uisualade sportlikule tasemele,“ rääkis Belobrovtsev. Ta lisas: „Tänane pidulik tseremoonia haakub suurepäraselt ka ees ootava talvehooajaga, mille tähthetkeks on Tallinnas toimuvad iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused. Kutsun kõiki üles tulema suursündmusele kaasa elama ja leidma hetki sportlike talverõõmude nautimiseks Tallinna uisuplatsidel,“ ütles Belobrovtsev.