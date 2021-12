Viis head nõuannet, kuidas säilitada füüsiline aktiivsus ka külmematel talvepäevadel 

Eestit on õnnistatud nelja aastaajaga ning vähemalt kord aastas saame tunda ka lumeuputust. Paraku pole aga külm ilm igaühele meeltmööda ning miinuskraadide nautimine võib mõnikord tõeliselt ebamugavaks kujuneda - eriti siis, kui puudub soe riietus või tehnika veab külmaga alt ega toimi korralikult.



Samas on talvise ilmaga õues viibimisel hulgaliselt plusse - näiteks kasvõi see, et värske õhk toob parema une ning pole higistamapanevat niiskust ja palavust, nagu möödunud suve kuumadel ilmadel! Lisaks on võimalik mõnel päeval pilve tagant näha ka päikest ja ammutada väikeses koguses D-vitamiini või hoopis tugevdada oma immuunsüsteemi.



Sellegipoolest tuleb külma ilmaga kodust välja astudes teha ettevalmistusi, et muuta oma õueskäik mugavaks ja meeldivaks.



Alusta 15 minutist



Ilma nautimiseks ei pea veetma väljas kogu päeva, võib alustada ka 15-minutilistest jalutuskäikudest ning võimalusel iga kord seda aega veidi pikendada. See on muide universaalne nipp ükskõik missuguse harjumuse juurutamisel ning ei käi ainult külma ilma nautimise kohta!



Sotsiaalmeediastaar ja terviseentusiast Liis Velsker on oma tervislike harjumuste juurutamise ja eesmärkide saavutamise nimel palju tööd teinud ning kogemusi ka avalikult jaganud. Korduvalt mugavustsoonist välja astunud Liis julgustab ka teisi, et armastus trenni ja liikumise vastu kasvab ajas ning võhm, jaks ja vastupidavus tekivad juba paari nädala jooksul pärast uue liikumisharjumusega alustamist.