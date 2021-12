Järjest populaarsem liikumisõpetajate koolitussari jagab õpetajatele praktilisi näpunäiteid 

„Kui pead lugu endast ja oma kehast, oskavad teised pidada lugu ka sinust. Minul on kehalise kasvatuse ja liikumisõpetajate vastu suur lugupidamine, sest tajun juba praegu oma kaheaastast last vaadates, kui suurt rolli mängib lapse kasvatuses just inimene, mitte inventar ja võimalused,“ ütles Raja. EOK liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnas, et liikumisõpetajate suvekool LIISU on leidnud kindla koha paljude õpetajate koolituskalendris ja muutunud aasta-aastalt populaarsemaks.