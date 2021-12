Nädalaga mõni kilo kergemaks? Järgi siin väljatoodud soovitusi! 

Väldi süsivesikuid. Kui piirad nädala jooksul süsivesikute tarbimist või veel parem, viskad need menüüst üldse välja, võid olla kindel, et saad nii mõnestki üleliigsest kilost lahti. Süsivesikute asemel pööra tähelepanu valkudele. Pikaajaliselt pole sellisest tegevusest kasu, kuid nädalaga saad mõne kilo kergemaks küll.

Ära unusta hommikusööki. Jah, jälle tuleb jutuks see, et hommikusöök on päeva tähtsaim toidukord. Eelista ka hommikuks süüa ennekõike valke.

Maga. Jah. See on vana tõde, et kui inimene on väsinud, liialdab ta toiduga, sest ei suuda väsinuna oma näljatunnet kontrollida.