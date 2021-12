Enneta haigestumist organismi karastades! 

Tihti peetakse külmetuse all silmas just kerget haigestumist ning alles raskema põdemise korral hakatakse rääkima viirushaigusest ja gripist. Tegelikult on mõlemal juhul haiguse põhjustajaks viirus ning selle kulgemine sõltub suuresti organismi toimetulekust ja immuunsüsteemi tugevusest. Immuunsuse tugevdamiseks leidub aga hea abimees – organismi karastamine.

Karastamise käigus toimub kehal äkiline kokkupuude külmaga, mille tulemusena läheb keha šokki ning vabanevad stressihormoonid. Kuigi stressi seostatakse tavaliselt millegi negatiivsega, on olemas ka hea stress, mis kestab lühikest aega ja mobiliseerib keha olemasolevaid varusid kasutusse panema, et viirustega paremini võidelda.

Tekitades stressireaktsiooni kontrollitud tingimustes ja lühiajaliselt, treenime keha toime tulema erinevate äärmustega nagu sooja ja higisena konditsioneeritud külma ruumi astumine või jäine ja tuuline pakane. Igapäevane väike ebamugavustunne karastamise ajal vähendab kehas stressireaktsiooni tugevust, mille tulemusena on organism võimeline viirustega paremini võitlema.

Jääauku suplema minnes tuleb olla ettevaatlik

Heaks karastusmeetodiks on näiteks jääauku hüppamine, mis sobib hästi ka seltskondlikuks ettevõtmiseks. Alustuseks on hea minna suplema koos julgestava sõbraga, kes saab vajadusel veest välja aidata, kui keha peaks äärmuslikes tingimustes krampi minema. Siiski peaks algaja jääauku hüppamise asemel hoopis vaikselt vette laskuma – esialgu piisab puusadeni ulatuvas külmas vees kükitamisest ja siis väljatulemisest.

Olles esmase sisseronimise probleemi ületanud, tuleb keskenduda välja tulemisele ning veenduda, et olete võimeline iseseisvalt jääaugust välja ronima. Jälgida tuleks ka seda, et jääaugus olemine ei veniks liiga pikale – kui keha on alajahtunud, siis ei saa enam rääkida karastamise positiivsest toimest, vaid tuleb kiiremas korras kehatemperatuur normaliseerida.

Jääaugust väljudes tuleks esimese asjana panna pähe soe müts ja jalga villased sokid ning alles siis ülejäänud riided. Seejärel peaks minema tuulevaiksesse kohta või sooja ruumi, et vältida alajahtumist. Alajahtumise korral aeglustub vereringe ning keha suunab olemasoleva ressursi enda elushoidmisele – sellel on seega vastupidine efekt organismi immuunsuse tõstmisele. Jääkülmas vees ei tasu olla üle kahe-kolme minuti ning enne protseduuri tuleks korralikult süüa. Samuti tasub immuunsuse tugevdamiseks alustada leige veega ning hakata järk-järgult temperatuuri alandama vastavalt vastupanuvõime tõusmisele, et mitte tervisele liiga teha.