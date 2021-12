Talvepäev metsas: kaheksa asja, mille teadmine aitab selle mõnusalt mööda saata 

Külma trotsides ära riietu kubujussiks. Liigsete kihtide all läheb nahk matkates higiseks ja pausi ajal poebki külm naha vahele. Matkamantra on ikka kihiline riietus: Alla soe pesu, peale soe fliis või kergem sulejope, mis hoiab keha soojas, aga laseb ka hingata ning välimise kihina lisa peale soe ning vihma- ja tuulekindel jope, mis kaitseb jäävihma, lume ja tugeva tuule eest.

Kõrvad, sõrmed ja kael on hellad kohad ning vajavad ekstra hoolt ja armastust, mis teeb soojast mütsist, sallist ja kinnastest talvematka varustuse elementaarsed komponendid. Kinnaste puhul eelista kalamehekindaid, siis ei pea sa telefoni kasutamiseks ja saapapaelte sidumiseks kindaid käest võtma.

Talvised matkajalanõud peavad hoidma sooja, laskma läbi õhku ning hoidma sind kindlalt raja peal. Raba laudteed on talvisel ajal eriti libedad, seetõttu eelista rappa matkale minnes hea haardevõimega talvesaapaid. Teine võimalus on soetada matkapoest libisemisvastased naastud või nagad, mis saad matkasaapa talla külge kinnitada.

Pole talvist matka ilma soojendava joogita. Enne metsa minekut võta kaasa termos mõnusa taimetee, kakao või kohviga. Kuuma jooki saad valmistada ka kohapeal. Selleks on sul vaja väikest matkapliiti, gaasiballooni ja tikke. Need ei võta kotis üldse ruumi ja keev vesi saab valmis umbes kolme minutiga

Erilise jõulutunde keset metsa toob elav tuli. Tee tuld vaid selleks sobivas kohas, näiteks RMK lõkkeplatsil ning kasuta lõkke tegemiseks juba valmis puid või maha langenud oksi. Matkamenüüsse passivad väga hästi verivorstid ja hapukapsas, milleks on sul vaja vardaid, väikest potti või panni, toidunõusid ja tikke. Jäta meelde, et kõik, mis metsa kaasa võtsid, peab jõudma prügikasti või sinuga koju kaasa tulema. Samuti veendu, et lahkudes oleks tuli kustunud