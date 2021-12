Heategevuslik Teatejooks toetab Haapsalu Neuroloogilist Rehabilitatsioonikeskust 3000 euroga 

Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) juhi Toomas Dannenbergi sõnul on heategevusega kogutud annetusraha abiks just nendes valdkondades, mis jäävad raviplaanide täitmisest väljapoole, kuid mis siiski aitavad oluliselt kaasa taastusravil viibivate patsientide paranemisele.

„Olgu tegemist täiendustega spetsiaalsetesse terviseradadesse, mis innustavad taastusravil viibivaid lapsi teraapiate vahepeal liikuma, või panus mõne töötaja koolitusse, tänu millele saame pakkuda oma patsientidele paremat teenust,“ ütleb Dannenberg. HNRK on üks kesksemaid raviasutusi Eestis, kus saavad abi traumade ja õnnetuste tõttu liikumisvõime kaotanud lapsed üle Eesti. Igal aastal viibib seal taastusravil suurusjärgus 500 last ja 2000 täiskasvanut.

Heategevuslik Teatejooks on Eesti suurim, igal aastal rohkem kui 11 000 osalejat kaasav koolinoorte spordiüritus. Sel aastal toimus see 23. septembril Euroopa tervisenädala avasündmusena kokku 25 kohas üle Eesti. Eeskujuna lõi kaasa 2021. aasta Tokyo suveolümpiamängudel väga hästi esinenud Rasmus Mägi, kes on oma positiivse meele ja hoiakuga noortele eeskujuks ning kannab endas liikumisrõõmu ja soovib, et seda saaksid kogeda kõik, nii tavaliselt kui eriliselt liikuvad lapsed.