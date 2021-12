Treenerite spikker: kuidas hoida noorte motivatsiooni, kuid jääda ausaks 

Tänav (Tänak) räägib, et tüdrukutel on keerulisem murdeiga, kui toimuvad eakohased muutused: „Siis annan nõu ja soovitan asjatundjaid, kellelt abi küsida. Selgitan, et arengus võib tekkida seisak, aga raske aeg tuleb ära kannatada. Kui järjepidevalt harjutada ja ka vabal ajal liikuda, siis võimed palju ei nõrgemaks ei jää. Nädalavahetuseks annan lisaülesandeid. Kes joosta ei saa, sõidab rattaga või ujub.“

Dialoog on tähtsam kui käsuliin

Eesti noorte- ja juunioride koondisega Põhja-Soomes treeningulaagris viibimise ajal pidas Viigipuu sageli aru teeneka treeneri Tõnu Pääsukesega. „Olen Pääsukesega võrreldes noor treener ja temalt on mul päris palju õppida,“ lausub Viigipuu. „Tõnu on suuremeelne ja kuulab ka mind. Kui leian näiteks, et teatud kaht treeningut järjest ei sobi teha, siis ta võtab mu seisukoha arvesse.“

Pääsuke on öelnud, et praegune laskesuusatamise noorte paremik jääb kaugele kilomeetritest, mis 40 aastat tagasi läbisid maailmameistrivõistluste medaleid võitnud Kaija Parve ja Nõukogude Liidu koondise lävepakule jõudnud Even Tudeberg.

„Toonased noored ilmselt liikusid rohkesti, mis kujundas ka eelduse kannatada suuremat koormust, lihased ja liigesed olid selleks ette valmistatud. Meie noorte treeningumaht on sama suur nagu Norra eakaaslastel. Sellest seisukohast vaadates liigume õiges suunas.“ Viigipuu sõnul mõjutab sportlikku arengut oluliselt ka vaba aja tegevus, eeskätt liikumine väljaspool treeninguid: „Nagu teised noored, jälgib ka laskesuusatamise järelkasv liiga palju sotsiaalmeediat. Olen öelnud, et kaks tundi enne lasketreeningut ei tohi vaadata ekraani, sest see ärritab silma sarvkesta väga tugevalt. Enam ei näe selgelt ja silmas tekib kerge põletik. Selge nägemise taastab üksnes päevavalgus. Triatloni treeningulaagris lubasin lastel päevas kasutada mobiiltelefoni vaid tund aega, et nad saaksid koju helistada.“

Tallinna balletikoolis õppinud Jaanovits meenutas sealset väga ranget korda, korraarmastust hindab ta kõrgelt ka oma õpilaste juures: „Õppisin balletikoolis Nõukogude aja lõpul. Käitumismallid, mis toonastele pedagoogidele olid vahel omased, olen jätnud kõrvale. Püüan õpilastega rääkides ja nendega dialoogi pidades paremaid tulemusi saavutada. Soovin, et nad mõistaksid, mida milleks teevad.“

Viigipuu sõnul peab treener võtma arvesse õpilase iseloomu eripära: „Sa kohtled kõiki sportlasi võrdselt, aga mõned tunnetavad, et nendega tegeletakse natuke vähem, kuigi see päriselt nii ei ole,“ ütleb Audentese spordigümnaasiumi laskesuusatamise treener. „Nii võib tekkida väike lahkheli. Siis tuleb sportlasega nelja silma all vestelda, küsida, millest ta puudust tunneb. Vaja on avatud suhtlemist. Õpilase lausest „Kõik on korras“ pole treenerile kasu.“